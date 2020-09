Hoge celstraffen voor misbruik dochter en nicht in Duitsland

Een rechtbank in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen heeft twee mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno. De Duitse autoriteiten kwamen het duo op het spoor nadat ze vorig jaar in de plaats Bergisch Gladbach waren gestuit op een omvangrijk kinderpornonetwerk.

De rechtbank in Mönchengladbach veroordeelde de mannen uit Krefeld en Viersen tot gevangenisstraffen van ruim dertien en veertien jaar. Een van de mannen misbruikte sinds 2016 zijn inmiddels 11-jarige dochter. Later vergreep hij zich met zijn medeverdachte aan het nichtje van die man. Dat kind is inmiddels 12 jaar.

De mannen hadden ook beeldmateriaal gemaakt van het misbruik. In beide gevallen wisten de moeders van de slachtoffers van niets. De man uit Krefeld leefde gescheiden van de moeder van zijn dochter. Hij misbruikte het kind als ze bij hem was. Zijn medeverdachte mocht geregeld op het kind van zijn zus passen en sloeg dan toe.

De man uit Krefeld legde een uitgebreide bekentenis af. Daardoor hoefden de jonge slachtoffers niet te getuigen. “Ik heb spijt van wat ik heb gedaan”, verklaarde de vader.