Artsen eisen goede hulp aan jonge vluchtelingen Griekenland

Kinder- en jeugdartsen in ons land roepen het kabinet opnieuw op om te regelen dat de omstandigheden van alle minderjarigen in de Griekse vluchtelingenkampen zo snel mogelijk worden verbeterd. Ze waarschuwen voor de langdurige schadelijke gevolgen die deze kinderen volgens hen ondervinden door te lang te moeten leven in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid.