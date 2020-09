HEMA definitief in handen van obligatiehouders

Investeerder Marcel Boekhoorn is definitief niet meer de eigenaar van de HEMA, zo heeft de rechter geoordeeld. Er is groen licht gegeven voor de aandelenoverdracht aan een groep obligatiehouders.

De groep obligatiehouders vroeg om toestemming voor het overnemen van alle HEMA-aandelen in ruil voor het wegstrepen van schulden van de warenhuisketen. De bestaande obligatieschuld van HEMA, die oorspronkelijk 750 miljoen euro bedroeg, wordt meer dan gehalveerd tot 300 miljoen euro. De liquiditeitspositie van de onderneming wordt met een extra obligatiefinanciering van 42 miljoen euro sterk verbeterd.

De topman van HEMA, Tjeerd Jegen, is blij met de uitspraak: “We zijn verheugd met de zeer snelle uitspraak van de rechter vandaag. Wij hebben steeds het volste vertrouwen gehad dat dit de juiste stap voor HEMA was. Nu het proces kan worden afgerond, kunnen we ons weer volledig richten op het optimaal bedienen van onze klanten, het uitrollen van ons strategisch plan en het verder uitbouwen ons merk. Met een sterk verbeterde financiële structuur zijn we in staat de huidige marktomstandigheden goed het hoofd te bieden en het is goed om te zien dat zoveel mensen HEMA een warm hart toedragen.”

De obligatiehouders zoeken momenteel samen met HEMA naar een opvolgende eigenaar voor HEMA met langetermijndoelstellingen. De warenhuisketen zelf verwacht dat dit proces voor het einde van het jaar is afgerond.