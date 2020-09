Blok: westerse diplomaten bewaken Wit-Russisch oppositielid

Aleksijevitsj is het laatste lid van het presidium van de coördinerende raad van de oppositie in Wit-Rusland dat nog niet is opgepakt of gedwongen te vertrekken uit het land. Blok heeft naar eigen zeggen deze week nog gebeld met zijn Wit-Russische ambtgenoot en benadrukt “dat de bevolking zich vrij moet kunnen uitspreken, en dat het onacceptabel is dat mensen worden opgepakt en verdwijnen”.

Volgens Blok heeft zijn Wit-Russische collega niet geklaagd over de actie van de diplomaten.