Ollongren verwacht niet dat mensen stembureau uit worden gezet

Volgens de Kiesraad is het een "te ingrijpende" maatregel, om mensen te weigeren als ze hun handen niet willen ontsmetten. Ook het feit dat in Ollongrens voorstel mensen meer volmachtstemmen kunnen uitbrengen, baart de Kiesraad zorgen.

Het wetsvoorstel van de minister zorgt er naar haar zeggen vooral voor dat "mensen veilig kunnen stemmen, veilig voor de kiezers, en veilig voor de stembureauleden". De 'gewone' regels waaraan Nederlanders zich in coronatijd moeten houden, zullen ook voor het stembureau gelden - als in maart nog sprake is van dezelfde maatregelen. "Dat zijn we inmiddels zo gewend met elkaar, dat gaat in het overgrote deel van de gevallen goed." Het is vooral belangrijk dat iemand die zich niet aan de regels houdt en "een beetje gek doet" hierop wordt aangesproken, vooral als andere kiezers zich hierdoor onveilig of ongemakkelijk voelen.