Wall Street met bescheiden winst aan handelsdag begonnen

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers verwerkten een nieuw inflatiecijfer voor de Verenigde Staten, dat hoger was dan in doorsnee verwacht. De voorbije dagen werd de beurshandel op Wall Street gekenmerkt door sterke op- en neerwaartse bewegingen, voornamelijk door zorgen over te ver doorgeschoten waarderingen voor grote techconcerns.