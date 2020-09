Eurogroep wil economie zolang als nodig blijven steunen

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) zullen zolang dat vanwege het coronavirus nodig is de economie blijven steunen. Volgens Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe zijn de eurolanden het eens “dat onder de huidige omstandigheden en de blijvende onzekerheid het begrotingsbeleid blijft gericht op het steunen van de economie. Er kan geen sprake zijn van een abrupt einde”, zei hij in Berlijn na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst van de ministers sinds februari.

EU-commissaris Paolo Gentiloni (economie) viel hem bij. “Voortijdig steunbeleid afbreken zou het fragiele herstel in gevaar brengen”, zei hij. “Als we de landing verkeerd timen riskeren we de Europese economie te beschadigen.”

In juni en juli was er sprake van voorzichtig herstel, maar in juli heeft de Europese Commissie naar aanleiding van de lockdowns haar economische prognoses naar beneden bijgesteld. Het dagelijks EU-bestuur rekent op een gemiddelde krimp van 8,7 procent in de eurozone, met uitschieters in dubbele cijfers naar beneden voor de door de epidemie zwaar getroffen lidstaten Italië, Spanje en Frankrijk.