Hoge coronacijfers drijven Israël richting tweede lockdown

Vrijdag maakt het ministerie van Volksgezondheid met 4038 nieuwe gevallen opnieuw een recordstijging bekend. Het ging om het grootste aantal nieuwe besmettingen dat binnen een etmaal was vastgesteld sinds het begin van de pandemie.

Het Israëlische coronakabinet hakt naar verwachting zondag de knoop door over een driefasenplan. In de eerste, strengste fase mogen de inwoners zich niet verder dan 500 meter van hun huis verwijderen en gaan scholen, kinderopvang, winkels en restaurants dicht. Deze fase duurt zeker twee weken. Daarna gaat fase twee in waarin wel meer mag worden gereisd en meer mensen bijeen mogen komen. Scholen, winkels en restaurants blijven echter op slot.

Derde fase

Een derde, lossere fase gaat pas in als de coronacijfers een duidelijke daling laten zien.

Israël voerde 19 maart een strenge lockdown in, maar begon begin mei met de versoepeling. In juli waren er al gerichte “weekeindelockdowns” vanwege de stijgende cijfers. Het land met ruim 8,6 miljoen inwoners telde tot nu toe ruim 147.000 coronagevallen en bijna 1100 doden.