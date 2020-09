OM vervolgt Akwasi niet voor uitspraak op de Dam over Zwarte Piet

Het Openbaar Ministerie gaat vooralsnog niet over tot vervolging van rapper Akwasi voor zijn uitspraak over Zwarte Piet, tijdens de Black Live Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam. "Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie", zei Akwasi toen, "ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht."