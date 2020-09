De Jonge: krapte in testcapaciteit houdt nog even aan

De huidige krapte in het Nederlandse coronatestbeleid zal waarschijnlijk nog even aanhouden. Dat verwacht minister Hugo de Jonge. "Deze weken zullen nog even krappe weken zijn."

Het grote knelpunt momenteel zijn niet de teststraten van de GGD, maar de capaciteit in de laboratoria. De GGD's zijn om die reden zelfs gevraagd voorlopig niet verder op te schalen. "Dit is echt een aantal weken van grote krapte. Er komt echt wel meer lucht door de afspraken die zijn gemaakt."

De Jonge zei vrijdag dat er nu met drie buitenlandse labs deals zijn gesloten, om een deel van de Nederlandse testkits te verwerken. Er waren er al twee in Duitsland, daar is een Belgisch lab bijgekomen, aldus de minister. Aan het einde van de maand moeten er 50.000 tests per dag kunnen worden afgenomen, in oktober moet dat oplopen naar 70.000.