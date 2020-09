Kaag over Moria-deal: tevreden is niet het goede woord

Minister Sigrid Kaag is opgelucht dat er honderd vluchtelingen uit Griekenland naar Nederland kunnen komen, maar tevreden is ze niet. "Als je over mensenlevens praat, mensen in zulke erbarmelijke omstandigheden, dan kan je niet over tevredenheid spreken", zei ze vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. "Tevreden is niet het goede woord."