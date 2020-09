Een 28-jarige Duitser is aangehouden in de zaak van het ongeval in Zuiderwoude waardoor eind juli een 14-jarig meisje uit Marken om het leven kwam. Hij is verhoord en daarna weer vrijgelaten, meldt de politie.

De man is volgens de politie de eigenaar van de grijze Mazda die “meer dan vermoedelijk betrokken geweest” bij het dodelijke ongeval. Hij was ook de bestuurder ervan ten tijde van het ongeval.