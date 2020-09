Europeanen halen hun Tesla straks ook uit China

Europeanen hoeven vanaf eind dit jaar minder lang te wachten op hun bestelde Tesla’s. De automaker gaat vanuit zijn megafabriek in Shanghai auto’s exporteren naar onder meer Europa, waar deze markt nu nog volledig afhankelijk is van leveringen uit de Verenigde Staten.

De in China gebouwde Tesla Model 3s zal vanaf het vierde kwartaal massaal worden geproduceerd en geleverd aan markten buiten China. De doelmarkten naast Europa zijn onder meer Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.

Op dit moment bouwt Tesla ongeveer 11.000 auto’s per maand in China, allemaal voor de Chinese markt. Lokaal auto’s produceren helpt om de kosten laag te houden. Het doel van Tesla-topman Elon Musk is om de wagens betaalbaarder te maken en zo de verkoop een zetje te geven.

Tesla bouwt op dit moment ook een megafabriek in Berlijn, de eerste in Europa. Musk wil daar al vanaf halverwege 2021 met de productie beginnen.