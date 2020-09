Opnieuw recordaantal dagelijkse coronabesmettingen in India

In geen enkel ander land neemt het aantal besmettingen zo snel toe als in India. Na de Verenigde Staten is het wereldwijd het zwaarst wordt getroffen.

Het aantal sterfgevallen in het land dat bijna 1,4 miljard inwoners telt is relatief laag gebleven, maar vertoont een stijgende lijn. De afgelopen tien dagen worden dagelijks meer dan duizend doden gemeld. Vrijdag stierven 1209 mensen aan Covid-19, zei het ministerie, waardoor het totale sterftecijfer op 76.271 uitkwam.