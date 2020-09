Vanaf oktober geen plastic rietjes meer bij McDonald’s

McDonald’s vervangt vanaf 19 oktober in alle 254 restaurants het plastic rietje door een papieren rietje. Ook de plastic McFlurry-deksel verdwijnt. Dat wordt een kartonnen beker met vier vouwbare randen. Daarmee zegt de fastfoodketen ruim 70.000 kilo plastic per jaar te besparen in Nederland.

Op dit moment bestaat ongeveer 85 procent van de verpakkingen van de producten van de fastfoodketen uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal zoals gerecycled papier en plastic. De fastfoodgigant kondigde twee jaar geleden al aan dat hij plastic in de ban zou doen. Voordat het zover was, moest er eerst uitgebreid getest worden in diverse landen.

Erwin Dito, Managing Director McDonald’s Nederland, zegt in een persbericht: “Ons doel is om op termijn over te stappen naar een alternatief waarbij we voor frisdranken helemaal geen rietje meer hoeven uit te geven. Daarbij denken we aan een deksel gemaakt van geperste vezels, met daarin een speciale drinkopening.” Ook deze stap zal eerst getest moeten worden, wanneer de rietjes helemaal verdwijnen is nog niet duidelijk.

McDonald’s is ook bezig met het verbeteren van Happy Meal-verpakkingen. Zo worden nieuwe leesboekjes en speeltjes vanaf 2021 niet meer in plastic verpakt, maar in gecertificeerd karton of papier. Het bedrijf wil uiteindelijk ook het speelgoed verduurzamen.

Rietjes komen vaak als zwerfvuil in de omgeving terecht en dragen bij aan de grote plastic vervuiling in zee. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland gebruikt McDonald’s al sinds september 2018 papieren rietjes. Vanuit de politiek groeit daarom de druk om met duurzamere alternatieven te komen. Zo kondigden onder andere de Europese Commissie en de Britse regering een verbod aan op de wegwerpproducten.