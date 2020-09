EU-ministers Financiën voor eerst bijeen sinds uitbraak corona

De EU-ministers van Financiën hebben voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer een fysieke bijeenkomst. De meeting vrijdag en zaterdag in Berlijn staat zoals al hun videovergaderingen de afgelopen zeven maanden nog steeds in het teken van de coronacrisis. Ze praten over de algemene economische stand van zaken in de EU maar blikken ook naar de toekomst. Minister Wopke Hoekstra staat niet als enige weer voor een nieuw begrotingsjaar.

Vrijdagochtend komt eerst de Eurogroep (de 19 eurolanden) bij elkaar, onder leiding van de nieuwe, Ierse voorzitter Paschal Donohoe. Ze beginnen met een “thematische bespreking” over hervormingen waarmee economieën sterker en meer bestand tegen crises moeten worden. Want hervormingen in een land doorvoeren is zo eenvoudig nog niet. Daarna discussiëren ze over de begrotings­koers voor 2021, aldus de agenda. Donohoe geeft rond 11.30 uur een persconferentie over de uitkomst van het overleg.

Vrijdagmiddag en zaterdag doen ook de niet-eurolanden mee aan het informele overleg op uitnodiging van de Duitse minister Olaf Scholz en bestaat de club ministers uit 27. Zij praten onder meer over de voltooiing van de bankenunie, die door de coronacrisis even uit beeld is geweest. Ook komt de beoogde ‘digitaks’, een belasting voor techbedrijven, aan de orde. Scholz sluit de tweedaagse informele bijeenkomst rond 13.00 uur af met een persconferentie.