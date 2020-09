Onderzoek naar corona in Nijmeegse kroegen, weer twee zaken dicht

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de corona-uitbraken in Nijmeegse cafés. Burgemeester Hubert Bruls van die stad heeft donderdag op advies van de GGD weer twee studentenkroegen gesloten, nadat bij bezoekers coronabesmetting is vastgesteld. Hij sloot eerder al een ander café en rekent erop dat er nog meer zaken zullen moeten sluiten.

Bruls is zeer bezorgd over de drie geconstateerde ‘coronahaarden’ binnen een week. Dat is volgens hem tot nu toe uniek in Nederland. Daarom laat hij de GGD samen met politie en gemeente nader onderzoek doen naar wat er aan de hand is. Dat onderzoek gaat van start naast het bron- en contactonderzoek dat de GGD onder de bezoekers van de nu gesloten kroegen doet. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek volgen mogelijk meer maatregelen, aldus Bruls.

Bij 28 bezoekers van de twee donderdag gesloten zaken is corona vastgesteld. Dat aantal gaat zeker verder oplopen, denkt Bruls. Hoeveel mensen in quarantaine moeten, moet de GGD nog vaststellen. Onder bezoekers van het café dat al eerder dicht ging zijn nu ruim 50 besmettingen geconstateerd terwijl ongeveer 250 mensen in thuisisolatie zitten.

In Nijmegen is het totaal aantal besmettingen de afgelopen week snel opgelopen. “Er is gevaar voor de volksgezondheid”, stelt Bruls.

De burgemeester gaat vrijdag praten met Koninklijke Horeca Nederland over de problemen. De Radboud Universiteit in Nijmegen gaat de studenten nog eens extra op het hart drukken om zich aan alle coronaregels te houden en thuis te blijven bij klachten.