Oppositie schampert over coalitiedeal over vluchtelingen Moria

SP en DENK zijn blij dat er nu iets gebeurt, maar vinden dat het niet zoveel om het lijf heeft. Ze wijzen erop dat per saldo geen extra vluchtelingen naar Nederland komen. Het aantal mensen uit Moria wordt later namelijk afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die jaarlijks al worden opgenomen in Nederland in overleg met de Verenigde Naties. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een koehandel” met mensen. DENK vindt het slechts een “geste, bedoeld om het imago van het CDA en de ChristenUnie te redden”, aldus Farid Azarkan.

De PVV hekelde juist dat er wel mensen worden opgehaald van het Griekse eiland. PVV’er Emiel van Dijk vindt het “een grof schandaal”’ en een signaal “dat geweld loont”. Door brandstichtingen worden nu alsnog “illegale migranten” opgenomen, zei hij. Volgens Van Dijk gaat het “hier niet om slachtoffers, maar om daders”.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overlegden donderdag langdurig over de hulp die Nederland kan geven aan Griekenland. Ze verschilden daarover van mening. Het kabinet wilde niet dat mensen uit Moria naar Nederland zouden komen. De VVD wilde dat ook niet maar de drie andere regeringspartijen wel.

Het CDA was tot woensdag ook niet voor de opname van vluchtelingen die in Griekenland zijn gestrand. Maar “de catastrofale brand” is reden voor Europese landen, ook Nederland, om hun verantwoordelijkheid te nemen, zei CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Ook voor de VVD is de “unieke situatie” die zich nu voordoet, reden om in actie te komen, zei Kamerlid Bente Becker.