Finse premier werkt weer vanuit huis wegens mogelijke besmetting

De Finse premier Sanna Marin werkt tot nader order vanuit haar ambtswoning in Helsinki. Ze doet dit uit voorzorg omdat ze mogelijk is blootgesteld aan het coronavirus.

De 34-jarige regeringsleider zal een test ondergaan. Ze heeft geen ziekteverschijnselen en voelt zich goed, meldt haar kantoor. Ze onderhoudt van afstand contact met andere leden van de regering en overlegt ook met ambtgenoten in andere EU-landen, onder meer over de top die op 24 en 25 september in Brussel plaatsvindt.

Marin ging eerder dit jaar ook al in zelfisolatie nadat ze in contact was geweest met iemand die mogelijk besmet was met het coronavirus. In Finland zijn ongeveer 8400 mensen geïnfecteerd geraakt met het virus. 337 mensen zijn eraan overleden.