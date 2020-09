Nobelprijswinnaar Mukwege weer onder VN-bescherming

De Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege staat na internationale oproepen weer onder bescherming van VN-troepen. De gelauwerde gynaecoloog had doodsbedreigingen ontvangen nadat hij zich in juli uitliet over een reeks moorden door milities in Oost-Congo. De 65-jarige dokter is voorstander van een internationaal tribunaal om de daders te straffen.

Mukwege overleefde in 2012 een aanslag en werd jaren beschermd door troepen van de VN-vredesmissie in Congo. De beveiliging van zijn kliniek bij de stad Bukavu stopte echter in mei vanwege het coronavirus. Mukwege bedankte op Twitter de VN-missie MONUSCO voor de hervatting van de bescherming.

In zijn hospitaal behandelt Mukwege slachtoffers van groepsverkrachtingen en seksueel geweld. De VN was in Congo zelf en in tal van andere landen opgeroepen zijn bescherming weer op te pakken. Amnesty International luidde vorige week de noodklok. VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet zei toen dat zijn leven serieus gevaar loopt.

De PvdA riep minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, drie weken geleden op zich sterk te maken voor hervatting van de bescherming Mukwege. Een petitie daartoe in Nederland van Stichting Vluchteling en de Mukwege Foundation was afgelopen zondag ondertekend door bijna 10.000 mensen.