Aantal ziekenhuisopnames coronapatiënten blijft licht stijgen

Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft relatief laag, maar vertoont wel al een week achtereen een lichte stijging. Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 131 mensen met de longziekte Covid-19, negen meer dan woensdag. Op de intensivecareafdelingen blijft het vooralsnog rustig: daar liggen in totaal 30 coronapatiënten, een minder dan 24 uur geleden, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sinds 2 september, toen 122 mensen met corona in het ziekenhuis lagen, hebben ziekenhuizen er iedere dag wat patiënten bijgekregen. Sindsdien is het totale aantal opgenomen patiënten, ic en verpleegafdelingen bij elkaar opgeteld, met een derde toegenomen.

In absolute zin is de belasting die het virus bij ziekenhuizen teweegbrengt nog altijd zeer laag vergeleken met de piek van de coronacrisis, eind maart en begin april, toen de ziekenhuiszorg soms tot wel zeshonderd nieuwe patiënten per dag zagen binnenkomen.

Momenteel ligt de meerderheid (60 procent) van de opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam en omstreken.