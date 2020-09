ECB minder pessimistisch over economische krimp in 2020

De Europese Centrale Bank (ECB) is minder pessimistisch over de economie van de eurozone in 2020. Die zal volgens een nieuwe prognose dit jaar nog altijd flink krimpen, maar de neergang is naar verwachting iets minder sterk dan de centrale bank in juni voorspelde.

De ECB gaat uit van een krimp van 8 procent van het bruto binnenlands product van de eurozone in 2020. Eerder werd nog gesproken van 8,7 procent krimp. Voor volgend jaar wordt economische groei van 5 procent voorspeld, tegenover 5,2 procent bij de vorige raming.

ECB-president Christine Lagarde sprak in een toelichting op het rentebesluit van een sterk herstel in economische activiteit in de afgelopen maanden. De industrie en dienstensector groeien weer nadat ze door de coronapandemie in een diep dal terechtkwamen, hoewel het herstel van die laatste sector laatste tijd wel wat vertraagt.

De economie draait nog wel op een aanzienlijk lager pitje dan voor de coronacrisis. Volledig herstel hangt er vooral vanaf hoezeer we de pandemie de baas worden, aldus Lagarde.

Groeiprognoses bijstellen

In de aanloop naar het rentebesluit verschenen al nieuwsberichten dat de ECB de prognoses over groei zou bijstellen. Over inflatie volgend jaar is de centrale bank ook optimistischer, met een geschatte stijging van het prijspeil van 1 procent tegenover 0,8 procent eerder. Dat is nog altijd ver beneden het doel van de inflatie van net geen 2 procent.

Eerder op donderdag maakte de ECB bekend dat de belangrijkste rentestanden op de huidige zeer lage niveaus blijven. Ook aan het massale opkoopprogramma van obligaties tegen de coronacrisis, ter waarde van 1,35 biljoen euro, wordt niets veranderd. Dit stimuleringspakket is bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende geld de economie in stroomt te midden van de crisis.

Lagarde kreeg tijdens haar toelichting veel vragen over de houding van de ECB ten opzichte van de euro, die de voorbije periode tijd aanzienlijk is gestegen. Ze erkende dat die dure euro slecht nieuws is voor de doelstellingen van de centrale bank, omdat dit de inflatie drukt. Een dure euro kan economisch herstel in de muntunie dwarszitten, omdat dit bedrijven uit eurolanden internationaal minder concurrerend maakt.

“Maar de wisselkoers is geen officieel doelwit van de ECB”, zei Lagarde, die tegelijkertijd niet te gealarmeerd over de gestegen euro wilde zijn. De euro stond gedurende de toelichting 0,8 procent hoger ten opzichte van de dollar.