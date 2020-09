‘Kom niet op Prinsjesdag naar Den Haag’

Vanwege het coronavirus is er niets te doen tijdens Prinsjesdag in Den Haag, en daarom roept de gemeente mensen op dinsdag niet naar de stad te komen. Mensen kunnen de opening van het nieuwe parlementaire jaar het beste op televisie of online volgen.

Publiek is niet welkom in de Haagse binnenstad vanwege alle coronabeperkingen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima maken geen rijtoer met de glazen koets en na afloop is er geen balkonscène bij paleis Noordeinde. Koning Willem-Alexander houdt de Troonrede niet in de Ridderzaal, zoals gebruikelijk, maar in de Grote Kerk een eindje verderop, waar meer ruimte voor gasten is. De aankomst van de koning bij de kerk is niet zichtbaar, het gebied wordt afgezet. Ook is er nauwelijks militair ceremonieel in de stad.

“Het is jammer voor belangstellenden, schoolkinderen en ondernemers dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt zonder de gebruikelijke festiviteiten. Toch kijk ik uit naar een andere, maar waardige Prinsjesdag”, verklaart de Haagse burgemeester Jan van Zanen.