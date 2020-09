Kardinaal Simonis begraven in Utrecht

De vorige week woensdag overleden kardinaal Simonis is donderdag in Utrecht begraven. Zijn uitvaart werd in de Sint Catharinakathedraal gehouden. Aartsbisschop Eijk, Simonis’ opvolger, opende de plechtigheid met een kort openingswoord.

Eijk sprak waardering uit voor de openheid en vrijmoedigheid van de oud-bisschop: ‘”Hij was voor mij een echt voorbeeld dat ik altijd heb proberen na te volgen en dat zal ik ook altijd blijven doen.” Bisschop De Korte wees in zijn preek op het feit dat Simonis in zijn leven naast bewondering ook veel kritiek kreeg. Hij had het over de “volstrekt verkeerde woorden” die Simonis gebruikte als reactie op het seksueel misbruik binnen de kerk.

Bij tv-programma Pauw en Witteman zei hij in 2010 namelijk dat de top van de kerk tientallen jaren niet op de hoogte was van kindermisbruik door geestelijken. Daarbij gebruikte hij de woorden: “Wir haben es nicht gewusst”, zoals de Duitsers ook wel spraken over de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Adrianus Johannes kardinaal Simonis, ook wel Ad Simonis, overleed woensdag 2 september op 88-jarige leeftijd. Van 1983 tot 2007 was hij de aartsbisschop van Utrecht. In 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot kardinaal.

De dienst was vanwege coronamaatregelen alleen toegankelijk voor genodigden. Zo’n 140 toeschouwers woonden de dienst, die live werd uitgezonden door de KRO-NCRV bij. Na de dienst vertrok een klein gezelschap naar de St. Barbara begraafplaats in Utrecht. Hier is de oud-bisschop net als bijna al zijn voorgangers begraven.