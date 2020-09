ECB laat rentetarieven en beleid ongewijzigd

De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rentetarieven onveranderd en komt nog niet met extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis. Dat maakte de ECB bekend na afloop van zijn beleidsvergadering. Economen hadden al verwacht dat de ECB pas op de plaats zou maken. De aandacht gaat daarom vooral uit naar de toelichting van ECB-preses Christine Lagarde later op de dag.

In juni maakte de ECB bekend zijn opkoopprogramma uit te breiden. De centrale bank verhoogde toen de limiet met 600 miljard euro waardoor er nu maximaal voor 1350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Daar nam de ECB ook langer de tijd voor. De looptijd van het speciale opkoopprogramma dat vanwege de coronacrisis is opgetuigd, werd met een halfjaar verlengd tot eind juni volgend jaar.

Eerder al deden berichten de ronde dat ECB-beleidsmakers meer vertrouwen lijken te hebben in het herstel van de economie in Europa. Daarmee zou de noodzaak voor monetaire stimulans afnemen. De economische groei zal naar verwachting iets hoger uitvallen dan geraamd. Dat komt dan vooral door de toename van de consumentenbestedingen.

De ECB zei in juni op een krimp van de economie in de eurozone dit jaar van bijna 9 procent te rekenen. Dat zou de slechtste prestatie ooit zijn. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op risico’s, zoals een tweede golf van het virus, permanente schade aan de arbeidsmarkten en zwakkere consumptie, juist vanwege de aanhoudende onzekerheden. De waardestijging van de euro lijkt een extra risico te vormen.