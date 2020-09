Vrijwel alle coronatestlocaties zitten vol

Het is momenteel heel moeilijk om een afspraak te maken voor een coronatest. Van de ruim honderd testlocaties in Nederland zijn er maar vier die in de komende 48 uur nog genoeg ruimte hebben, bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland na een bericht van de NOS. Tien andere locaties zitten bijna volgeboekt voor de komende twee dagen.

Op de overige negentig locaties is het voorlopig haast niet mogelijk om een afspraak te maken. Als een plek over 48 uur vrijkomt, is die heel snel gereserveerd. “De plekken worden sneller volgeboekt dan er nieuwe plekken bijkomen. Er is meer vraag dan aanbod”, aldus de GGD-organisatie.

Volgens de koepel komt dit door schaarste. “Van het ministerie mogen we niet meer opschalen, mogen er niet meer teststraten bij, mogen we de openingstijden niet verruimen. We mogen niet meer ruimte voor tests creëren want we zitten aan het maximum van de capaciteit in de laboratoria. We doen ons uiterste best om de schaarste te verdelen, maar het probleem is de schaarste.”