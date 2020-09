Sterke machine-orders stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan toonde donderdag herstel na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd gesteund door flinke stijging van de Japanse machine-orders in juli. Ook trokken beleggers zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens licht vooruit.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,9 procent in de plus op 23.235,47 punten. De Japanse machine-orders stegen in juli met 7 procent, na een daling van ruim 8 procent een maand eerder. De machine-orders zijn een belangrijke graadmeter voor de investeringen door Japanse bedrijven. De Japanse machinemakers zaten in de lift dankzij de sterke orders. Robotmaker Fanuc klom 2,6 procent en Yaskawa Electric steeg 1,5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent hoger en in Hongkong won de Hang Seng-index 0,2 procent. De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,1 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent. De beurs in Jakarta zakte bijna 5 procent na de herinvoering van een gedeeltelijke lockdown in de Indonesische hoofdstad om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.