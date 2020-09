AkzoNobel klimt op licht hoger Damrak

AkzoNobel was donderdag in trek op het Damrak dankzij een goed ontvangen handelsupdate van het verfconcern. De Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen, na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en keken vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.