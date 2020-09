Ook CDA-leden roepen op vluchtelingen van Lesbos op te vangen

Ook leden van het CDA roepen de kabinetsleden en Tweede Kamerfractie van hun partij op zich hard te maken voor opvang van vluchtelingen die nu nog in kampen op de Griekse eilanden zitten. De oproep is ondertekend door een kleine veertig leden, onder wie veel lokale en provinciale bestuurders.

Er moet wat de CDA-leden betreft een Europees herverdelingsplan komen, maar zij vinden ook dat er nu geen tijd is om daar op te wachten. "Dus totdat dat plan door alle lidstaten goedgekeurd is, moet Nederland zeggen ‘Wir Schaffen Das’, en de deuren openen, zoals we dat in 2015 ook deden."

Ook leden van de coalitiepartijen ChristenUnie en D66 voerden de druk op hun volksvertegenwoordigers al op om de meest kwetsbare vluchtelingen die op Lesbos zitten, in Nederland op te vangen. Dat deden ze naar aanleiding van de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria.

Het kabinet blijft erbij geen vluchtelingen op te nemen, heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) al gezegd. Met name bij D66 en ChristenUnie is dat een gevoelig punt. Doorgaans staan die partijen wat asielbeleid betreft lijnrecht tegenover hun coalitiegenoten VVD en CDA. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de kwestie.