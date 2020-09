‘Meer verdeeldheid over coronabeleid kabinet’

Volgens het onderzoek zijn kiezers van de PVV en GroenLinks met 47 procent het vaakst voor een strengere aanpak. De kiezers van Forum voor Democratie (56 procent) willen liever een minder streng beleid.

Er is een duidelijke relatie tussen het vertrouwen in de adviezen van het RIVM en de steun aan het kabinet. 63 procent van alle Nederlanders heeft vertrouwen in het RIVM, 16 procent niet. Onder degenen die het coronabeleid van het kabinet niet steunen heeft slechts 24 procent vertrouwen in het RIVM en vindt 60 procent dat het kabinet te veel naar het RIVM en te weinig (65 procent) naar critici luistert. Onder degenen die het kabinet wel steunen heeft 77 procent vertrouwen in het RIVM en vindt 35 procent dat het kabinet te veel naar RIVM luistert, aldus het onderzoek.

De bereidheid tot vaccinatie is afgenomen. In juni zei nog bijna driekwart (73 procent) zich (zeker of waarschijnlijk) te laten vaccineren als er een vaccin beschikbaar is, nu is dat nog 65 procent. Het percentage ‘zeker wel’ is doorgaans een redelijke indicatie van te verwachten gedrag. Dit aandeel daalde van 43 naar 34 procent.