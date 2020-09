Uitvaart Kardinaal Simonis in Sint Catharinakathedraal in Utrecht

De uitvaart van Kardinaal Simonis is donderdag in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is de dienst alleen toegankelijk voor zo’n honderd genodigden. Woensdag kon het publiek al afscheid nemen van Simonis en een condoleanceberichtje achterlaten. De oud-bisschop wordt begraven op begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Daar liggen bijna al zijn voorgangers ook begraven.