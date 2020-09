Kamer in debat over rampsituatie op Lesbos

Hoe gaat Nederland de Griekse regering helpen, na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria. Dat wil de Tweede Kamer donderdag horen van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Door de brand woensdagnacht op het eiland Lesbos zijn de naar schatting 13.000 mensen die in het kamp verbleven, in één klap dakloos geworden.