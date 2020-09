Transportsector in tweede kwartaal met ruim een vijfde gekrompen

De transportsector is in het tweede kwartaal met ruim een vijfde gekrompen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nog niet eerder heeft het statistiekbureau een dergelijke grote krimp gemeten, aldus het CBS.

Tijdens de vorige crisis, in 2009, kromp de hele vervoers- en opslagbranche met 12,7 procent. In het tweede kwartaal dat jaar was de krimp -14,3 procent. Nu is het dus “net niet twee keer zo erg, maar het komt in de buurt”, laat een woordvoerder weten. Ook toen was het tweede kwartaal het slechtste kwartaal van het hele jaar. De coronacrisis treft daarbij andere branches dan de financiële crisis, namelijk het personenvervoer in plaats van het goederenvervoer. “De krimp is nu anders verdeeld.”

Bijna alle branches hadden met een daling te maken, maar de luchtvaart werd het hardst getroffen door de coronamaatregelen. Bij dienstverlening in de luchtvaart, waaronder de vliegvelden, daalde de omzet met meer dan driekwart. Vliegvelden verwelkomden slechts een fractie van de passagiersaantallen van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van vorig jaar waren dat nog bijna 22 miljoen passagiers, dit jaar iets meer dan 880.000. De omzet van luchtvaartmaatschappijen daalde met ruim 76 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

Personenvervoer nam in meerdere transportbranches een duik omlaag, omdat mensen meer thuiswerkten en scholieren online les volgden. Bij de spoorwegen daalde de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met meer dan de helft, gevolgd door de taxibedrijven en het bus-, tram- en metrovervoer.

Ook goederenvervoerders hadden minder opdrachten vanwege minder bedrijvigheid en daardoor dus ook minder omzet. Bij de binnenvaart daalde de omzet met 17 procent. De omzet van goederen over de weg, de grootste bedrijfstak in de transportsector, daalde met ruim 9 procent.

De post- en koeriersdiensten behaalden als enige in de transportsector meer omzet. Er werd tijdens de lockdown, die grotendeels in het tweede kwartaal plaatsvond, meer post verstuurd. Daardoor steeg de omzet met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van internetverkopen steeg in het tweede kwartaal met ruim de helft meer.

Toch verwacht het merendeel van de transportbedrijven geen krimp in personeel. Bijna een vijfde van de bedrijven denkt in het derde kwartaal minder mensen nodig te hebben. In het tweede kwartaal dacht nog driekwart van de bedrijven omzet te verliezen, voor het derde kwartaal denkt ongeveer een kwart van de bedrijven dat. Bijna twee derde van de bedrijven geeft aan dat de winstgevendheid in het tweede kwartaal is verslechterd.