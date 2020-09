Trump onthult lijst met kandidaat-opperrechters

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een lijst onthuld met twintig potentiële kandidaten die in de toekomst plaats kunnen nemen in het hooggerechtshof. Het gaat onder meer om drie Republikeinse senatoren, Ted Cruz (Texas), Josh Hawley (Missouri) en Tom Cotton (Arkansas).

Trump heeft tijdens zijn ambtsperiode al twee opperrechters kunnen benoemen in het negen leden tellende hof. Daar zijn rechters die als conservatief worden gezien met vijf tegen vier in de meerderheid. De opperrechters worden voor het leven benoemd en doen ook uitspraken over gevoelige onderwerpen als abortus, wapenwetgeving en de doodstraf.

Op dit moment zijn vier van de rechters 70 jaar of ouder. Dat Trump al met een lijst met potentiële opvolgers komt, wordt gezien als een poging om conservatieve kiezers te motiveren om voor hem te gaan stemmen bij de verkiezingen in november. Hij kwam tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 ook al met zo’n namenlijst.

Om meer conservatieve rechters te kunnen benoemen, moet Trump niet alleen herkozen worden. Zijn Republikeinen moeten in november ook hun meerderheid in de Senaat behouden. De president kan een opperrechter naar voren schuiven, maar senatoren moeten die benoeming vervolgens goedkeuren.