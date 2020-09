Rutte roept Britten op zich te houden aan terugtrekkingsakkoord

Premier Mark Rutte heeft woensdagavond de Britse regering opgeroepen het terugtrekkingsakkoord met de Europese unie te respecteren. "Ik roep de Britten op te blijven handelen in de geest van het terugtrekkingsakkoord dat juridisch bindend is en niets te doen wat daarmee in tegenspraak is."

Hij gaat ervan uit dat de regering van premier Boris Johnson zich aan de gemaakte afspraken houdt, zei hij in de Tweede Kamer. De Britse regering kwam woensdag met een wetsvoorstel dat in strijd is met het scheidingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De Britten verlieten begin dit jaar de EU.

Rutte zei de zorgen te delen die in de Tweede Kamer leven over het Britse wetsvoorstel. Hij wilde er niet verder op ingaan. Brussel en Londen onderhandelen momenteel over een nieuwe handelsrelatie. Dat gaat zeer moeilijk. Rutte denkt nog steeds dat een "breed en ambitieus akkoord" kan worden bereikt.