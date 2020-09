Wall Street toont herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag duidelijk hoger gesloten. Daarmee toonden de graadmeters enig herstel na de scherpe koersdalingen van de afgelopen dagen. Koopjesjagers leken hun slag te slaan, waarbij met name de aandelen van techbedrijven in trek waren. Chatdienst Slack Technologies, die de boeken opende, wist beleggers niet te overtuigen.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 1,6 procent hoger op 27.940,47 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent tot 3398,96 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 2,7 procent tot 11.141,57 punten.

Grote techfondsen als Apple en Microsoft wonnen circa 4 procent. Ook chipbedrijven als Advanced Micro Devices (AMD) en softwareconcern Salesforce kleurden groen. Dat gold ook voor de bouwer van elektrische auto’s Tesla (plus 10,9 procent) die een dag eerder nog zijn slechtste sessie ooit beleefde met een verlies van 21 procent.

Slack Technologies

Slack Technologies verloor bijna 14 procent, ondanks kwartaalresultaten die beter waren dan verwacht en een verhoging van de prognoses voor het gehele jaar. Er was veel interesse in de diensten van Slack doordat bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. Beleggers hadden echter op meer gehoopt.

Ook juweliersketen Tiffany leverde in. Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) blaast de voorgenomen overname van Tiffany ter waarde van meer dan 16 miljard dollar af. LVMH wijst daarbij op vertragingen bij het overnameproces dat in november afgerond zou moeten worden. Tiffany zet nu juridische stappen tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan. Het aandeel verloor 6,4 procent.

Luchtvaartsector

Verder stond de luchtvaartsector in de belangstelling. De roep om eenduidigheid wat betreft reisadviezen en test-protocollen wordt steeds luider. Verschillende partijen in de sector riepen de autoriteiten in de VS nu op om daar werk van te maken. Ook in Europa werd eerder een dergelijke oproep gedaan. Maatschappijen als American Airlines, Southwest Airlines en Delta Air Lines verloren tot 4,3 procent.

Verder opende de maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica de boeken. Vooral de tegenvallende winstvooruitzichten leken beleggers nerveus te maken. Het aandeel verloor dik 7 procent.

De euro stond op 1,1804 dollar, tegen 1,1812 eerder op de dag. De olieprijzen veerden op na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 38,01 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 40,71 dollar per vat.