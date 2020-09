Renault-baas waarschuwt voor extra ingrepen

Renault maakte eerder al plannen bekend wereldwijd 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met een vijfde te verlagen. Dat moet tegen 2022 zo’n 2 miljard aan kostenbesparingen opleveren, waarvan 600 miljoen euro dit jaar al.

Volgens De Meo moet Renault nu ook zijn productassortiment met 30 procent terugbrengen. Ook contracten met leveranciers moeten worden herzien. Hij nam daarbij branchegenoot PSA, het bedrijf achter merken als Peugeot en Citroën, als succesvol voorbeeld.

De topman kreeg officieel in juli de teugels in handen bij Renault. Dat was kort voordat de automaker een recordverlies van 7,3 miljard euro in de eerste helft van het jaar in de boeken zette. Dit kwam door de gevolgen van de coronacrisis en aanhoudende ellende bij zijn partner Nissan.

De Meo stelde hardop dat Renault niet gewend is om op een duurzame en solide manier winst te maken. De resultaten en de verkoopcijfers staan onder druk en ook de nieuwste modellen zijn volgens hem niet winstgevend genoeg.

De Meo bood ook enig inzicht in hoe hij de toekomst van de alliantie van Renault met Nissan en Mitsubishi ziet. Dit samenwerkingsverband stond onder druk dat na de arrestatie van voormalig topman Carlos Ghosn in 2018. De huidige Renault-baas zei dat hij voorstander is van samenwerking, met name op gebieden als onderzoek en ontwikkeling. Verder wil hij de positie van de automakers wereldwijd versterken.