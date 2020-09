België verscherpt reisadvies voor Gelderland

De Belgische overheid heeft het reisadvies voor Gelderland aangepast. Mensen die in Gelderland zijn geweest, moeten zich bij aankomst in België preventief laten testen. Ook moeten ze in België veertien dagen in zelfquarantaine gaan, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De maatregel blijft ook gelden voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Limburg. Het test- en quarantaineadvies van de Belgische overheid geldt niet meer voor reizigers die in Zeeland zijn geweest.