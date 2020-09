Kabinet: geen opvang in Nederland na brand in kamp op Lesbos

De Nederlandse regering is niet van plan mensen op te nemen die in het verwoeste opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zaten. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Het vluchtelingenkamp brandde woensdagnacht vrijwel helemaal af. In Moria verbleven naar schatting 13.000 mensen. Het ministerie benadrukt dat Nederland Griekenland al financiële steun heeft toegezegd, en helpt om alleenstaande, minderjarige vluchtelingen over te brengen naar het Griekse vasteland.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen liet eerder woensdag weten maximaal duizend mensen te willen opnemen, als dat onderdeel is van een breder "Europees totaalconcept". Maar op steun van de Nederlandse regering hoeft de deelstaat niet te rekenen. "Nederland heeft altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen", zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol tegen RTL Nieuws. "Het overnemen van vluchtelingen, daarop is het antwoord 'nee'."