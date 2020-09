Kamer met spoed in overleg met Broekers over Grieks kamp Moria

De Tweede Kamer gaat donderdag met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in debat over de brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Alle partijen steunen een verzoek daartoe van GroenLinks. Bovendien wil de Kamer eerst een brief van haar over de situatie en de gevolgen.