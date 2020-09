Vakbond FNV wil andere financiering Participatiewet

Op deze manier kunnen meer mensen aan het werk, waardoor minder mensen van de bijstand gebruik zullen maken. Het plan moet echter geen gevolgen hebben voor mensen die in de bijstand zitten, benadrukt de FNV. Ook moet het budget voor sociale werkbedrijven de komende vijf jaar, tot 2025, op peil blijven.

De huidige Participatiewet heeft volgens FNV-vicevoorzitter Kitty Jong “zo goed als niets opgeleverd”. Nu nog krijgen gemeenten ongeveer gemiddeld 5500 euro per persoon om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. De vakbond becijferde eerder dat er gemiddeld 2000 euro per persoon per jaar extra nodig is voor goede werkbegeleiding. De ene gemeente geeft dat geld wel uit, merkt de vakbond, terwijl de andere gemeente het oppot om eventuele toekomstige tekorten te voorkomen.

Jong noemt dat uitermate frustrerend. “Er moet juist een stimulans zijn voor gemeenten hiermee aan de slag te gaan. De verdeling van het Participatiebudget moet op echt gerealiseerde banen worden gebaseerd.”

Volgens de vakbond had begin dit jaar ongeveer de helft van de 230.000 mensen met een arbeidsbeperking geen werk. Door de coronacrisis verwacht de vakbond een forse stijging in dat aantal. “Er moet dus snel iets gebeuren”, aldus de vakbond.