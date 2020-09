Minder faillissementen uitgesproken ondanks coronacrisis

Rechters spreken ondanks de coronacrisis minder faillissementen uit. Volgens de Raad voor de rechtspraak werden er in augustus 235 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 42 minder dan een maand eerder en 127 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De Raad blijft erbij dat de daling in coronatijden opvallend is.”Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk”, klinkt het.

In augustus werden 191 bedrijven en organisaties failliet verklaard. Bij personen ging het om 44 gevallen. Daarmee zet de daling van het aantal faillissementen die sinds juli zichtbaar is door, zo wordt geconcludeerd.

De oorzaak van de daling is niet onderzocht. Het is volgens de raad ook nog te vroeg om conclusies te trekken. Het valt in ieder geval op dat relatief weinig partijen het faillissement van een debiteur aanvragen. Doorgaans worden jaarlijks duizenden faillissementen uitgesproken.