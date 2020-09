Ook Wall Street toont herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst aan de nieuwe sessie begonnen. Daarmee lieten de graadmeters enig herstel zien na de scherpe koersdalingen van een dag eerder. Veel aandacht gaat uit naar de grote technologiefondsen die de laatst tijd in de uitverkoop gingen. Chatdienst Slack Technologies, die de boeken opende, werd door beleggers lager gezet.