Tien extra landen in de rij voor vertaling De avond is ongemak

Atlas Contact, de uitgeverij van Marieke Lucas Rijneveld, is in onderhandeling met meer dan tien extra landen over de vertaling van De avond is ongemak. Met de Engelse vertaling van Rijnevelds debuutroman, The Discomfort of Evening, won de schrijver twee weken geleden de International Booker Prize.

Met welke landen Atlas Contact op dit moment in onderhandeling is, kan een woordvoerder niet zeggen. "Er zijn per land verschillende uitgeverijen die een bod hebben gedaan."

Tot nu toe werden de rechten voor de vertaling aan 21 landen verkocht. Het boek ligt in onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië al in de boekhandels. Ook in de Scandinavische landen, Rusland, Turkije en het Arabische taalgebied zijn de rechten verkocht.

Vakantie

In Groot-Brittannië steeg de oplage van een paar duizend naar 20.000 exemplaren nadat Rijneveld de Booker Prize had gewonnen. In de Verenigde Staten werd de oplage na de prijsuitreiking opgehoogd tot 10.000 exemplaren.

Met Rijneveld zelf gaat het volgens de uitgever goed. Ze is momenteel een week op vakantie. "Daarna moet ze goed gaan kijken hoe ze haar tijd gaat verdelen. Iedereen wil haar hebben."

De Amerikaanse krant The New York Times schreef dinsdag een lovende recensie over The Discomfort of Evening. "Het boek bevat - en ik zeg dit met ontzag - alle vuiligheid van het leven", schreef de gerenommeerde literatuurcriticus Parul Sehgal in de krant.

Rijneveld is de jongste winnaar van de International Booker Prize ooit en de eerste Nederlandse winnaar van de prestigieuze prijs.