Schaakrubriek: Het dubbele torenoffer van 1983

Eerst een belangwekkende mededeling: het kandidatentoernooi wordt 1 november hervat, tenzij het echt mis gaat met de pandemie. Weer in Jekaterinenburg of anders Tbilisi. Hopelijk zonder al te veel vreemde regels en bepalingen die, hoe goed bedoeld ook, vaak tot hilarische toestanden leiden.

Dan: er zijn nogal wat schakers in de schaakgeschiedenis die aan de wereldtitel geroken hebben maar nooit wereldkampioen zijn geworden. Dat begon al in de negentiende eeuw met de geniale Zukertort, die onnodig de match tegen Steinitz weggaf. In 1910 wilde Schlechter de laatste partij winnen, verloor en Lasker bleef wereldkampioen. In 1951 gebeurde iets dergelijks en behield Botwinnik zijn titel tegen Bronstein. En dan zijn er vele geniale grootmeesters die niet eens titelmatch haalden, zoals Rubinstein en meer recent Ivanchuk.

Ook Jan Timman hoort in dit eervolle rijtje. Hij was dicht bij de wereldtitel maar verloor de match tegen Karpov. Die match was geen uitschieter van Timman want hij was drie keer Kandidaat voor de titel en hij..

