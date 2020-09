Duitse deelstaat wil duizend vluchtelingen uit Moria opnemen

Laschet heeft de Griekse premier Mitsotakis evenwel aangeboden direct kinderen en hun families op te nemen en humanitaire hulp te sturen. Hij bezocht het kamp met ruim 12.000 inwoners een maand geleden nog.

De verdeling van asielzoekers over EU-landen is al jaren een hoofdpijndossier. “De verschrikkelijke beelden van het brandende Moria moeten Europa eindelijk wakker schudden”, hekelt Laschet op Twitter. Zijn minister voor integratie Joachim Stamp roept de federale regering in Berlijn op hierin de leiding te nemen.

Duitsland bekleedt momenteel het roterende EU-voorzitterschap. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wil Griekenland met de Europese Commissie en behulpzame EU-landen zo snel mogelijk steun bieden. Het gaat dan ook om de verdeling van vluchtelingen over lidstaten die bereid zijn asielzoekers op te nemen, twitterde hij.

De Europese Commissie presenteert binnenkort een plan voor het migratie- en asielbeleid.