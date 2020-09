Kaag geeft miljoen euro noodhulp aan Griekenland

Het kabinet geeft na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos een miljoen euro noodhulp aan Griekenland. Daarmee moeten volgens minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) onder meer vluchtelingen worden opgevangen. Verder is het bestemd voor voedsel en medische hulp.

"We zijn solidair met de vluchtelingen en migranten en met de Grieken. Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden", aldus de bewindsvrouw. Over de precieze inzet van het geld wordt nog overlegd.