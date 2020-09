‘Wit-Russische Kolesnikova zit vast in Minsk’

De 38-jarige Kolesnikova werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een minibus. Sindsdien was onduidelijk waar ze was. Dinsdag verklaarde de Wit-Russische grensbewaking dat ze was aangehouden toen ze de grens met Oekraïne wilde oversteken.

De oppositionele Coördinatieraad zei dat Kolesnikova Wit-Rusland niet vrijwillig wilde verlaten. Ze bleek haar paspoort te hebben verscheurd om te voorkomen dat ze het land zou worden uitgezet.

Kolesnikova is lid van het presidium van de raad en gaf leiding aan de demonstraties tegen de president, Aleksandr Loekasjenko. Verder had zij aangekondigd een nieuwe partij te zullen oprichten, samen met Viktor Babariko die ook vastzit.