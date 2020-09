Ministerie: mail over corona-app had anders gemoeten

Een mail die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan de brancheorganisatie van maaltijdbezorgers stuurde, had anders gemoeten. Dat erkent VWS nadat er onrust was ontstaan over een verzoek aan de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) om werknemers te attenderen op de app, en deze te downloaden. Het ministerie had beter moeten benadrukken dat gebruik van de app vrijwillig is, zegt een woordvoerder.