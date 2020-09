Moskou: ‘desinformatie’ over Navalni gebruikt voor sancties

Een “desinformatiecampagne” over de vermeende vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni wordt gebruikt om nieuwe sancties tegen Rusland in te voeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou stelt dat in een verklaring nadat de G7, de groep van zeven grootste economieën, van Rusland heeft geëist dat het snel de schuldigen van de vergiftiging opspoort en vervolgt.